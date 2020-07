Fryske skriuwers kreauwe oer Rely Jorritsmapriis

Is de sjuery fan de Rely Jorritsmapriis wol profesjoneel genôch? Dêr liket it debat oer te gean dat op it stuit op ynternet fierd wurdt. Friduwih Riemersma hat in kritysk stik skreaun en Kooes Tiemersma reagearret dêrop.

Frou Riemersma hie in stik ynstjoerd foar de skriuwwedstryd. Hja krige wat letter fan Tresoar yn Ljouwert in folder opstjoerd oer skriuwkursussen en krige letter in brief dat hja net wûn hie. De folder beskôge hja as in meidieling dat hja neffens de sjuery “net bêst” skreau. Hja hie frege wêrom’t hja net wûn hie, mar de sjuery skreau dat se it net oan tiid hiene om elke ynstjoering te besprekken. Dat skriuwt frou Riemersma op Fers2. Hja freget har fierder ôf oft de sjuery wol profesjoneel genôch te wurk giet, bygelyks troch de stikken te besjen sûnder de namme fan de auteur te witten.

Koos Tiemersma reagearret op syn eigen webstee. Hy fynt it stik fan frou Riemersma sels min en skriuwt dat alle ynstjoerders de kursusfolder krigen ha en dat dy net bedoeld is om minsken dúdlik te meitsjen dat se net skriuwe kinne. Hy leit fierders út dat de sjuery alle stikken op papier krijt, sûnder namme fan de skriuwer derby. Hy seit fierders dat literatuer nea hielendal neffens dúdlike regels te beoardieljen is.

De Rely Jorritsmapriisfraach wurdt alle jierren hâlden. Dielnimmers kinne in ferhaal of gedicht yn it Frysk opstjoere. De winners krije jildprizen fan in pear hûndert euro.

It stik fan Friduwih Riemersma is hjir te lêzen: link.

It stik fan Koos Tiemersma is hjir te lêzen: link.