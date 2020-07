Fragen oer sloop Hûs Vianen, Beetstersweach

Der wurdt grute dat it opfallende en pittoreske hûs Vianen oan de Van Harinxmawei by Beetstersweach (sjoch foto) sloopt wurde sil. Dat is foar de fraksje GroenLinks-OpsterLanders oanlieding om skriftlike fragen oan it kolleezje fan B&W fan de gemeente Opsterlân te stellen.

De fraksje wol witte oft de gemeente dêr in sloopfergunning foar krige hat en wat dêroer besletten is of wurdt. Fierder wurdt frege oft de gemeente dêr kontakt oer hân hat mei Pleatslik Belang en de histoaryske feriening, oft it hûs op de monumintelist stiet, wat it belied en de fyzje fan de gemeente is as it om sokke foar doarp en lânskip markante gebouwen giet en wat de gemeente docht om de sloop fan it hûs Vianen foar te kommen. De fragen binne ûndertekene en yntsjinne troch riedslid Johan Sieswerda.