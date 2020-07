De redaksje fan De Nije skreau yn syn temanûmer Lânskip & ekonomy (oktober 2019) in fotowedstriid út mei as tema ‘Lânskip en ekomomy yn byld’. Fiif fotografen stjoerden mei-inoar sechtjin foto’s yn. Yn it nûmer fan jannewaris 2020 binne de trije winnende foto’s ôfprinte. Yn it nûmer fan april 2020 steane fyftjin foto’s (de sechtjinde is te donker).

Hjoed de treddepriiswinner:

Taljochting fotograaf

De foto moat foar himsels sprekke, mar it mei dúdlik wêze dat de natuer ús haadstêd moaier makket as dat er is.