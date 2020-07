Flinke ierdskok yn Grinslân

By it doarp Startenhuizen yn Noardeast-Grinslân hat him fannacht in flinke ierdskok foardien. De skok waard yn in grut gebiet om Startenhuizen waarnommen. De krêft wie 2,3 op ‘e skaal fan Richter. In neiskok hie in krêft fan 0,9.

It is al de tredde skok dizze wike. Tiisdei wie der by Loppersum in skok mei in krêft fan 2,7 en tongersdei ien mei in krêft fan 1,8 by Hellum.

Twa gebouwen binne troch de skokken fan dizze wike sa slim skansearre dat der fuortendaliks wat oan dien wurde moat.