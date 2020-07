Fleurige sirkusdei foar bern yn AZC’s

Yn tritich AZC’s sil it Wolketeäter de bern fermeitsje mei online filmkes. Dy bern libje noch hieltyd ûnder it rezjym fan de koroanamaatregels. De simmerfakânsje makket it nochris ekstra dreech, want der is gjin ôflieding en wêr soene se hinne moatte?

Dêrom giet it Wolketeäter yn augustus by de AZC’s lâns. Yn in iepenloftfoarstelling Sirkus-doch-mar-mei wurdt alderhande guod dat yn alle huzen te finen is omtsjoend ta sirkusattribút foar jonglearsênes of gûcheltrúks. Op dy wize wurde bern ynspirearre om it libben fan aldendei op in kreative en boartlike manier te besjen en thús sels ek sikuske te spyljen.

De foarstellingen yn Fryslân binne yn

AZC Sneek: moandei 10 augustus om 16.00 oere

AZC Burgum: tiisdei 11 augustus om 12.00 oere

AZC Drachten-Noorderein: tiisdei 11 augustus om 16.00 oere

Fanwegen de RIVM-maatregels binne is besletten foarstellingen.

It Wolketeäter is yn 1993 oprjochte troch keunsters dy’t út it eardere Joegoslavië wei nei Nederlând ta flechte wiene. It selskip spilet mei pasje en fol oertsjûging foar flechlingebern. It selskip bestiet no út diplomearre teäterdosinten, erkende keunstners en oare besiele minsken út de teäterwrâld. Mear ynformaasje is te finen op www.wolkentheater.nl.