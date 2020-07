Flamingen hawwe har nocht fan asosjale Nederlânske toeristen

De Flaamske krante De Morgen hat it oer it foarm fan etnysk profilearjen: de plysje yn Knokke hâldt nammentlik in ekstra skerp each op jongelju dy’t dúdlik út Nederlân komme: wite broeken, koarte rokjes, poloshirts, it brûken fan houdoe! en doeg! en it te lûd praten.

Wa’t sokke Nederlânske skaaimerken hat, kin derop rekkenje dat er troch de plysjes oanhâlden wurdt en in identiteitsbewiis sjen litte moat. It giet yn de measte gefallen om jeugd fan in jier as sechstjin, santjin, dy’t yn Nederlân noch net drinke mei. Yn België mei dat wol.

De jongelju lizze op in minne namme, benammen om’t se har misgeane oan drank. Hja geane tsjin de regels yn sûner mûlekapke winkels yn, binne ûnfetsoenlik tsjin ‘e plysje, geane net fuort as de kroegen ticht moatte, daagje plysjes út en skelle harren út. Freed waarden yn Knokke in pear jongelju oanhâlden dy’t mei de plysje op ‘e fûst giene en in plysje dy’t oer de strjitstiennen lei, tsjin ‘e holle skopten.