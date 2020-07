Fjouwerjierrige finansiering foar SYB

Keunsthûs SYB yn Beetstersweach is ôfgryslik wiis mei it takennen fan in fjouwerjierrige finansiering troch de provinsje Fryslân. It kriget de bydrage fan € 30.000 yn ’t jier fan 2021 oant en mei 2024 foar in program fan residinsjes, eksposysjes en eveneminten, wêrby’t de kommende jierren in klam leit op talintûntwikkeling en it oangean fan ferskate Fryske en (ynter)nasjonale gearwurkingen. De oanfraach waard beoardiele troch in ûnôfhinklike kommisje.

Ut it advysrapport: “Keunsthûs SYB leveret mei syn ûnderskiedende talintûntwikkelingsprogram, eksposysjes en oare aktiviteiten in goede bydrage oan de hjoeddeistige byldzjende keunst yn Fryslân en it Noarden.”

It takennen fan in fjouwerjierrige finansiering foar musea en keunstorganisaasjes is nij foar de provinsje Fryslân. It is in útfloeisel fan de yn 2019 fêststelde beliedsnota Nij Poadium 2021- 2024. Yn dat plan steane ambysjes foar keunst, kultuer, taal, ûnderwiis en erfgoed. De provinsje rjochtet him dêrmei op in bloeiend kultureel libben dat soarget foar beweging yn de Fryske mienskip.