Fideoferslach rjochtsaak plaknammen Waadhoeke

Moat nei in fúzje fan gemeenten mei sawol formeel fêstleine Nederlânske as Fryske plaknammen de offisjele beneaming fan alle plakken yn de nije gemeente yn deselde taal fêsteld wurde? En soe dat dan op grûn fan ynternasjonale ôfspraken de minderheidstaal wurde moatte? Juster tsjinne dêr in rjochtsaak oer dy’t Frentsjerter Jehannes Elzinga – bystien troch De Topografyske Wurkgroep Fryslân – tsjin de gemeente Waadhoeke oanspand hie. In saak dy’t potinsjeel konsekinsjes ha kin foar oare gemeenten dy’t op in part fan it grûngebiet Frysktalige plaknammen hat. Sa soe it der skielk bygelyks op útdraaie kinne dat yn de omkriten fan Amsterdam al hânwizers nei ‘Ljouwert’ wize sille yn plak fan nei ‘Leeuwarden’. Mar safier is it noch lang net. Ynearsten is it by de rinnende rjochtsaak om prosedurele kwestjes te rêden. De gemeente Waadhoeke hat nammentlik ôfsjoen fan de harmonisaasje fan plaknammen – wylst neffens de wet alle regelingen yn in fúzjegemeente harmonisearre wurde moatte – en dêr hat Elzinga beswier tsjin makke. Dat beswier is net ûntfanklik ferklearre troch de gemeente. Neamde reden dêrfoar is dat it in yntern beslút fan de gemeente oanbelange sûnder eksterne rjochtsgefolgen. Mar Elzinga ûnderfynt dy gefolgen no just al, want hy kin syn wenplak net yn syn eigen taal oantsjutte op offisjele dokuminten wylst oaren yn deselde gemeente dat wol kinne. De gemeente bliuwt lykwols by har stânpunt. De rjochter moat der oer kedize en docht oer seis wiken útspraak. Om’t der mar in tige beheind tal minsken by de rjochtsaak wêze mocht, waard dy troch Omrop Fryslân streekrjocht op it ynternet útstjoerd en is dy hjirûnder nochris te besjen.

En/of lês in eardere útlis fan de kwesje troch Elzinga sels hjirre.