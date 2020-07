Fertochte bekent brânstifting katedraal Nantes

De plysje fan it Frânske Nantes hat in bekentenis fan it oanstekken fan ‘e katedraal fan Nantes goed in wike lyn. Net allinne it gebou rekke slim skansearre, mar ek it oargel en in soad keunst yn ‘e katedraal giene ferlern.

De man dy’t de die bekend hat, is in 39-jierrige Rwandees dy’t yllegaal yn Frankryk wie. Hy hie earder wurk foar de tsjerke dien. Neffens de plysje hat er op trije plakken yn ‘e tsjerke brân stifte. De plysje hie him fuort nei de brân oppakt, mar him letter wer rinne litten.

As er skuldich ferklearre wurdt, kin er tsien jier finzenisstraf en in boete fan 150 tûzen euro krije.