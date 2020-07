Feilige senioarefytsrûten teste yn Waadhoeke

Fytsskoalle fan it lanlik Fytsersbûn wurket oan in netwurk fan fytsrûtes dy’t foar senioaren feilich te fytsen binne. Yn Waadhoeke binne twa rûten útset, ien út Berltsum en ien út Frjentsjer wei. De gemeente siket no om minsken dy’t yn july en augustus 2020 de rûten teste en beoardielje wolle.

De rûten, rûtebeskriuwingen en it beoardielingsformulier binne te finen yn de Biblioteek yn Frjentsjer, Sint Martiniplantsoen 41 en by Bakkerij Wijnsma yn Berltsum, Buorren 10. Se kinne ek opfrege wurde troch in mailtsje te stjoeren nei fietsschool@fietsersbond.nl. Neidat ien of beide rûten test binne en it beoardielingsformulier ynfolle is kin dat nei it Fytsersbûn yn Utert stjoerd wurde.

Yn septimber besjocht de Fytsskoalle nei oanlieding fan de boardielingsformulieren oft der oanpassingen nedich binne. As alles goed liket wurde de rûten offisjeel Doortraproute. Ien en oar is in inisjatyf fan de Fryske Fytsskoalle yn opdracht fan it Regionaal Orgaan Ferkearsfeilichheid en de Fryske gemeenten, as ûnderdiel fan it lânlik oerheidsprogramma Doortrappen.