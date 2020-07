Ezon-Peareltsjesrûte iepen

De Ezon-Peareltsjesrûte oan de súdwestkant fan de Lauwersmar giet by winkeltsjes, musea, ateliers, restaurants en natuerpunten lâns en stiet bol fan keunst en kultuer. De rûte ferbynt lokale ûndernimmers, kultuer en lânskipspeareltsjes tusken Moddergat en Sâltkamp. Yn dy streek is benammen sprake fan lytsskalich toerisme, dat droegen wurdt troch bewenners, lokale ûndernimmers en besteande lokale kultuer.

Heal juny naam wethâlder Jelle Boerema fan de gemeente Noardeast-Fryslân de earste struibrief fan de rûte yn ûntfangst. De wethâlder: “Dizze foarm fan toerisme makket ûnskiedber diel út fan de streek en is tige weardefol. De rûte is in moai foarbyld foar de kânsen dy’t der yn ús regio lizze.”

Tanksij stipe fan de gemeente Noardeast-Fryslân koe de rûte ûnder de oandacht brocht wurde troch it ûntwikkeljen fan de struibrief en sosjale media. De rûte kin mei de auto, op ’e fyts en te foet ôflein wurde. Struibrieven binne te krijen by alle dielnimmers en mear ynformaasje is te finen op de Facebookside fan de rûte: @Ezon-Pareltjesroute.