Duda bliuwt presidint Poalen

De Poalske presidint Andrzesj Duda mei troch. It wie wikkerdewik, mar mei 51 persint fan ‘e stimmen hat er syn rivaal Rafal Trzaskowski dochs ferslein.

Duda is lid fan ‘e partij Rjocht en Rjochtfeardigens, in konservative en nasjonalistyske partij, dy’t opkomt foar Poalske tradysjes. Troch de bernebyslach en de pensjoenen te ferheegjen hat er in protte stipe wûn. Tagelyk kriget er in soad krityk trochdat er de macht fan rjochters oantaast. Hy hat derfoar soarge dat it parlemint rjochters oanstelle en dien jaan kin. Duda is net in leafhawwer fan ‘e EU. De relaasje tusken syn regear en de Europeeske ynstituten yn Brussel is min.