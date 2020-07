Toeristyske tip

Drylts, moai stedsje dêr oan de Geau. It nijsgjirrich feit docht him foar dat yn in soarte fan trijehoek in oantal bysûnderheden stean op it mêd fan kultuer, ambacht en keunst.

Alderearst fansels de prachtige Sikka-fontein fan de Japanske keunstner Shinji Ohmaki, dy’t op syn eigen wize in ferbinning makke hat tusken de stinzefloara en de Japanske blomsierkeunst, Ikabema, dat steande blommen bestjut. De fontein bestiet út sân planten, fiif kleurige blommen en trije flinters, en dat jout allegear in wjerspegeling fan loft en wetter. Moai foar de fantasy en de kamera.

Oan de oare kant fan de strjitte leit Houtstad. In museum en wurkplak dat ynformaasje jout oer de houtyndustrie en skipsbou. Fierder is der alderhande ark te besjen en ek de kolleksje fan de firma Nooitgedacht, mei houten redens ensfh. Spitigernôch is it museum noch hieltyd ticht fanwegen de koroanakrisis. Hooplik net te lang mear. It soe my deugd dwaan as der wer foldwaande frijwilligers binne. Want it gemis dêroan, dêr knypt de skoech.

En dan fansels de Rat. Dy mûne is fan 1711 en draait noch hieltyd om beamstammen te seagjen. Dat hout wurdt brûkt foar restauraasjewurksumheden. Foar’t jo deryn kinne, moatte jo by de hikke it nûmer fan de mûnder skylje. Fia in smelle treppen komme jo op de seachflier. Dêr lizze de grutte stammen en is de helling te bewûnderjen. Wês wol op jo iepenst op de wurkflier. Op it boppenste diel draaie de wjukken op de wyn. Jo moatte dêr ek wol foarsichtich wêze, mar lokkich is dit diel foar in part ôfsletten. Dêr ha jo in moai útsjoch oer Drylts, Snits en de Geau.

Op in folder is te sjen hoe yngewikkeld mar tagelyk nijsgjirrich sa’n mûne boud is.

Nei ôfrûn kinne jo fansels genietsje fan dit noflik oandwaande stêdsje mei syn grêften en eptige huzen. By de brêge in kopke kofje of wat oars en foar ’t neist is de dei moai slagge.

Nochris in stikje Fryslân dat wier de muoite wurdich is.

Matthijs Verkuijl