It like efkes sa geunstich: Fryslân hie al in hoart gjin nije koroanapasjinten mear. Wilens is lykwols dochs wer in besmetting fêststeld. It giet om in fysioterapeut dy’t yn sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten wurket. Syn kollega’s en pasjinten wurde op it stuit test op besmetting.