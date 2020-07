Demonstraasjes mei lânboureau ferbean

It demonstrearjen mei lânboureau op de iepenbiere dyk joech de lêste dagen opstoppingen en gefaarlike situaasjes. Om dat foar te kommen hat de Feilichheidsregio Fryslân it demonstrearjen mei trekkers en oar lânboureau fan hjoed 7 july ôf oant en mei moandei 13 july 7.00 oere ferbean. Dat ferbod jildt foar alle gemeenten yn Fryslân. Soks omdat helptsjinsten net hindere wurde meie en gefaarlike situaasjes tefoaren kommen wurde moatte.

It ferbod is fêstlein yn in bekikking op basis fan de Wet iepenbiere manifestaasjes (Wom) en is hjr te lêzen. It is de taak fan de plysje om it ferbod te hanthavenjen.