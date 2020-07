Wa hie dat tocht. Hjoed, 24 july, foel de fiifde DE NIJE by ús en grif ek by party oaren op ’e matte. DE NIJE is it Frysktalige tematydskrift dat alle fearnsjierren útkomt. Mei yngong fan dit wykein is it tydskrift ek te krijen yn boekhannels, tydskriftewinkels en supermerken (Poiesz!).

It begûn okkerjiers allegearre as in soarte fan eksperimint en dat is it eins noch, mar it begjint der hieltyd mear op te lykjen dat dit tydskrift in fêst plakje kriget tusken alle oaren. De redaksje besiket alle kearen weroan om in ferskaat oan artikels op te nimmen, sadat der foar alle lêzers wol nijsgjirrige ûnderwerpen yn steane. Tagelyk is it in moai tydskrift om te besjen. In glossy!

Diskear giet it om artikels oer 75 jier frijheid, oer toaniel nei 1945, de Ofslútdyk, Fryske tsjerken, de freonen fan de Omrop, oer dialekten yn Fryslân, mei bysûnder omtinken foar it Súdhoeksk. Yn ’e midden is in apart katern foar bern opnommen. In strip, in puzel en in oersetwedstriid ûntbrekke net. Wat soe it moai wêze as jimme meidogge!

No komt it oan op trochsetten. Oan de redaksje sil it net lizze. It giet mei it ferkeapjen fan losse nûmers de goede kant út en it tal abonneminten nimt ek ta. Mar as wy mei-inoar in takomst wolle foar in Frysktalig tydskrift – en dat is DE NIJE ­–, dan binne mear abonneminten nedich en dan moatte ek mear losse nûmers kocht wurde.

It is no de tiid om te hanneljen. Doch mei! Keapje it tydskrift of (noch leaver) nim in abonnemint. Dat kin troch troch op it tydskrift oan ’e rjochterkant op dizze selde side te klikken.

Of: jou in kado-abonnemint, lit it tydskrift oan oaren sjen, meitsje reklame foar ús!

De redaksje fan DE NIJE

te berikken mei denije@itnijs.nl