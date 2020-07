De Knipe ferlost fan racebaan

Yn de Knipe is de Meyerwei opknapt en opnij ynrjochte. De dyk, dy’t troch syn breedte ûnterjochte foar in racebaan oansjoen waard, hat no wer it karakter fan in doarpsstrjitte, dêr’t op plakken net hurder as tritich kilometer riden wurde mei. De ferlochting is ek fernijd: nije lampen en nije mêsten en op in pear plakken in bysûndere ferljochting.

No’t de werynrjochting syn beslach krige hat is dat ûnderstreke mei it plantsjen fan in beam troch Jaap van Veen, wethâlder fan gemeente It Hearrenfean en Wolter Diever, foarsitter fan Pleatslik Belang.

Evaluaasje

De gemeente wol graach witte wat oanwenners en brûkers derfan fine. Mei Pleatslik Belang is in evaluaasje-enkête op it ynternet set. Mei de útkomsten dêrfan wurdt besjoende fot der hjir en dêr noch wat ferbettere wurde moat. Elkenien dy’t yn de Knipe wennet of wurket wurdt frege de enkête yn te foljen. Dat kin oant en mei 17 augustus fia www.heerenveen.nl/deknipe.