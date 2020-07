‘De Kennis van Nu’ oer gearwurkjen yn de natuer en oare nijsgjirrige ûnderwerpen

Yn it wittenskipsprogramma De Kennis van Nu (NTR) fertelt heechlearaar evolusjonêre ekology Jan Komdeur fan de Ryksuniversiteit Grins dat syn ûndersyksgroep ûntdutsen hat dat dominante ieskrobben mei in beskate rookstof witte litte kinne oft se wol of net minder dominante ieskrobben by in kadaver tolerearje. Wat mear fan dy rookstof se útskiede, wat mear ôfstân de mindere ieskrobben hâlde. Troch mar in bytsje fan dy rookstof út te skieden litte de dominante krobben witte dat legere soartgenoaten wolkom binne om har by harren oan te sluten. Yn stee fan harren te bekonkurrearjen, wurkje se gear om in kadaver te begraven en sa foar oare bisten ferburgen te hâlden.

Oare bysûndere foarmen fan gearwurkjen yn de natuer binne te sjen by eamelers, edelpapegaaien en reidsjongers.

It tv-programma De Kennis van Nu is fan 15 july ôf wer alle woansdeis te sjen om 22.10 oere op NPO 2.

Nei de ôflevering oer Gearwurkjen folgje yn de kommende wiken op

22 july: 5G of weg ermee? (oer de fraach wat 5G krekt is)

29 july: Vechten voor tegengif (oer de striid tsjin slangebeten)

5 augustus: Het geheim van de zwerm (oer de fassinearjende fûgelswermen)

12 augustus: Expeditie lepra (oer wat lepra ús oer pandemyen leare kin).