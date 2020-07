Dantumadiel en Noardeast-Fryslân wurkje better gear

‘Team Dantumadiel’ wurdt de namme fan in groep spesifike funksjonarissen dy’t yn de organisaasje fan de gemeente Noardeast-Fryslân de politie en bestjoerlike ambysjes fan Dantumadiel ynfollet.

Yn dat team sitte in bestjoersadviseur, in doarpekoördinator, in bedriuwekontaktfunsjonaris, in kommunikaasje-adviseur, in finansjeel adviseur en meiwurkers Romtlike Oardering en Ekonomyske Saken/Rekreaasje & Toerisme. It team wurket mei yngong fan 1 septimber.

De beide kolleezje hawwe dêr tiisdei 7 july oer besletten, neidat de lêste tiid ferskillende kearen oer gearwurking praat wie. Mei in spesifyk team foar Dantumadiel wurdt yn ’e mjitte kommen oan earder konstatearre knyppunten.

De leden fan it Team Dantumadiel binne oansprekpunt foar de gemeentesekretaris en bestjoerders fan Dantumadiel. Se binne gergeld yn Dantumadiel oanwêzich, mar se bliuwe yn tsjinst fan Noardeast-Fryslân.