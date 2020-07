Braziliaanske presidint opnij op koroana test

Presidint Bolsonaro fan Brazilië hat yn in sikehûs in koroanatest ûndergien. De útslach is noch net bekend, mar op in longfoto is te sjen dat syn longen “skjin” binne, sei er tsjin oanhingers by syn paleis.

Braziliaanske media berjochten dat Bolsonaro koroanaferskynsels hat. Neffens de krante O Globo joech er ta dat er 38 graden koarts hie. Hy frege oanhingers net te tichtby te kommen en hie al syn ôfspraken foar dizze wike ôfsein.

De Braziliaanske presidint is fûl op hurde koroanamaatregels tsjin fanwegen de ekonomyske skea dy’t dy neffens him opleverje soene. Hy bejout him geregeld sûnder mûlekapke tusken de minsken, bygelyks om oanhingers te begroetsjen en mei lytse bern te posearjen.

Brazilië is ien fan de swierst troffen lannen op ’e wrâld. Yn elts gefal 1,6 miljoen Brazilianen hawwe de goarre skipe. Neffens de offisjele sifers binne 65.000 minsken oan de gefolgen ferstoarn. By Bolsonaro is trije kear earder in koroanatest ôfnaam; trije kear wie de útkomst negatyf.

