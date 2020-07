Boargemaster drok mei fakânsjebaantsjes

“Boargemaster siket fakânsjebaan: Kinne jo yn de simmerfakânsje wol in pear hannen mear brûke? En liket it jo wol aardich om my jo bedriuw yn Achtkarspelen sjen te litten? Meld jo dan oan, ik kom graach in (part fan) in dei om de hannen út ’e mouwen te stekken!” Dy oprop die de boargemaster fan Achtkarspelen, Oebele Brouwer yn de earste wike fan de skoalfakânsje op sosjale media en de gemeenteside yn De Feanster.

Der kamen in protte reaksjes op de oprop en it bûsboekje fan de boargemaster stie al gau aardich fol. Tiisdeitemoarn om healwei seizen makke Brouwer syn opwachting foar syn earste wurkplak, it biologysk boerebedriuw fan de famylje Marinus yn Twizel.

“Ik haw it der de kommende wiken drok mei. Net dat ik de yllúzje haw dat ik echt in frskil meitsje yn dy pear oeren dat ik meiwurkje, hear. Miskien rin ik de minsken noch wol it meast foar de fuotten”, laket Brouwer, “mar de petearen, hearre wat der werklik spilet yn in beskate sektor, de minsken efter it bedriuw kennen leare, dat fyn ik it aldermoaiste en o sa weardefol.”

De kommende wiken steane der ferskillende baantsjes op de planning. Fan wurkje yn de soarch oant en mei de fuotten yn de (sprekwurdlike) klaai by in hofkerij. Fan meihelpe by swimles oant besites ride mei in feedokter. Boargemaster Brouwer: “Ik krige safolle útnûgingen. Spitigernôch slagget it my net om op alle útnûgingen yn te gean. Ik haw derfoar keazen om safolle mooglik ferskillende dingen te dwaan. Takomme jier mar wer!”