Analyze effekten koroanakrisis op Fryske arbeidsmerk

De ôfrûne wiken hat Fryslân Werkt![1] by alle Fryske gemeenten, BZF, UWV en ûnderwiis de gegevens garre oer alles wat mei wurk te meitsjen hat. Troch se te analisearjen moatte dy gegevens ynsicht jaan yn de effekten fan de koroanakrisis op de arbeidsmerk en de yn- en útstream by it ûnderwiis.

Algemiene analyze

Der binne folle mear WW-oanfragen ynkommen. Benammen minsken mei in flekskontrakt binne wurkleas wurden. Der driget ek ûntslach foar in protte wurknimmers mei kontrakten foar ûnbepaalde tiid.

Op 1 maaie 2020 hiene 18.190 minsken in bystânsútkearing, 256 mear yn ferhâlding ta it jier dêrfoar.

In soad lytse ûndernimmers hawwe it lestich. Nei alle gedachten makket in part de oerstap nei wurk yn leantsjinst.

It tal falliseminten is gelyk bleaun, dat de lanlike NOW- en TOZO-regelingen lykje goed te wurkjen.

In soad bedriuwen en zzp’ers dogge in berop op de needmaatregels. Fryslân Werkt! sit der dan ek oer yn hoe’t it komme sil as dy maatregels ophâlde.

Oantallen NOW, TOZO & TOFA yn Fryslân

NOW: 3.868 takende oanfragen. Ljouwert (787) en Súdwest-Fryslân (548, ynfloed rekreaasjesektor) rinne derút.

TOZO 1: Goed 11.000 oanfragen (1.000 dêrfan lieningsoanfraach. Dat is mear as in fjirdepart fan it tal selsstannigen.

TOZO 2: 1.300 oanfragen (1.100 dêrfan foar libbensûnderhâld). Minder as 200 oanfragen binne nije foar libbensûnderhâld en nije lieningsoanfragen. De omfang fan TOZO 2 is net te ferlykjen mei TOZO 1 troch de betingst fan de partnertoets.

TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten): dy is fan 22 juny o/m 12 july fan krêft. Lanlik binne der al 11.500 oanfragen yntsjinne. Fryske ynformaasje folget.

Koroanakrisis rekket benammen jongelju

In soad jongelju wurkje mei in flekskontrakt yn de hoareka. Dy groep wurdt dan ek hurd troffen. Yn april hawwe in protte jongelju in WW-útkearing krige, yn maaie wat minder, trochdat de koroanamaatregels doe wat ferromme waarden. Omdat in soad bedriuwen geandewei minder oarders krije en it twadde steunpakket ôfrint, wurde der lykwols noch hiel wat ûntslaggen ferwachte.

Friso Douwstra, bestjoersfoarsitter fan Fryslân Werkt!, ferklearret dat syn organisaasje gearwurkje wol mei ûndernimmers, ûnderwiis en oerheid oan in sûne arbeidsmerk om yn te wurkjen, te learen en te ûntwikkeljen. “Wy wolle dat elkenien meidwaan kin. Us gearwurkjen hat noch nea sa nedich west as no!”

Minder staazjes en skoalferlitters

Yn maaie 2020 binne 1.019 minder mbû-studinten mei in staazje of learbaan begûn as it jier dêrfoar, doe’t dat oantal 1.484 wie. Skoallen biede studinten no alternativen oan lykas it trochskowen fan staazjes nei takomme jier of it útfieren fan ferfangende opdrachten. Studinten dy’t al mei in staazje begûn wiene, kinne dy noch wol ôfmeitsje.

It tal studinten dat de stúdzje net ôfmakket is yn de koroanaperioade sakke. Skoallen stypje jongelju sa goed mooglik om der net mei op te hâlden. Net folle jongelju kieze no foar in tuskenjier, ek al omdat it net maklik is om wurk te finen. Fryslân Werkt! beklammet dat it omtinken foar de kwetsbere jongelju yn it VSO, PrO en Entree-ûnderwiis in bliuwende taak is.

[1] Yn Fryslân Werkt! hawwe alle Fryske gemeenten, UWV, SW-bedriuwen, Learwurkloket, ûnderwiis en sosjale partners de krêften bondele. Mei-inoar wurde wurkjouwers stipe by it ‘ynklusyf ûndernimmen’ op it mêd fan personiel.