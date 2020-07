Adam en Eva en de skjinmakkers

Oertinking

Trije jier ferlyn promovearre Jorcho van Vlijmen

oan de Universiteit fan Nimwegen

op in tige nijsgjirrich ûndersyk

ta doktor yn de teology.

Hy neamt it in teologyske analyze fan de ûnsichtbere skjinmakker.

Ferrassend dat in teolooch him dwaande hâldt

mei de posysje fan de minsken

dy’t ús kantoaren, sikehuzen en stasjons skjinhâlde.

Syn oanpak mei ek bysûnder neamd wurde.

Sa hat er sels in oantal wiken as skjinmakker oan it wurk west.

As teolooch ferbynt er dy ûnderfiningen

mei it ferhaal oer Adam en Eva yn it paradys.

Skjinmakkers blike harren wurk bysûnder serieus te nimmen.

Sa nimme se geregeld sels skjinmakmiddels mei fan hûs.

Oaren litte harren man lâns komme om mei te helpen.

Se fine harren wurk wichtich.

Se skeppe ommers in romte

dêr’t minsken de oare deis

wer mei plezier oan it wurk kinne.

Harren grutte frustraasje is

dat dat net sjoen wurdt.

Sa kinne minsken bygelyks sûnder neitinken

mei smoarige skuon

sa mar oer in krekt dweilde flier banjerje.

Van Vlijmen brûkt it ferhaal fan it paradys

en hoe’t Adam en Eva dêrút ferdreaun wurde

om helder te krijen wêr’t dat gebrek oan respekt wei komt.

Dat wy út it paradys ferdreaun binne,

betsjut dat we sels ferantwurdlikens drage

foar in bepaalde oarder om ús hinne.

Dochs miene wy westerske minsken

foar ússels in plak claime te kinnen

dêr’t troch oaren, dy’t ûnsichtber binne,

soarge is foar paradyslike omstannichheden.

We ha it sa goed as minsken it noch nea hân ha

en fine dat min of mear fanselssprekkend.

Yn sa’n klimaat bliuwe dejingen

dy’t foar dy paradyslike omstannichheden soargje

ûnsichtber.

Salang’t Adam en Eva net fan de beam iten

ha, is it paradys foar harren min of mear fanselssprekkend.

Dat God dêrfoar soarget ûntgiet harren.

Krekt sa’t bern gjin each ha foar de ynspanningen fan harren âlden.

Mar as se ien kear fan de beam iten ha,

gean har de eagen iepen.

Se sjogge dat se neaken binne.

Oant dan ta soarge God.

Fan no ôf oan binne se sels ferantwurdlik.

Skjinmakkers bliuwe ûnsichtber,

om’t wy miene in plak claime te kinnen

dêr’t alles op oarder is,

in paradys.

Oaren moatte soargje

dat alles der spic en span hinne leit.

Dan kinne wy ús mei wichtiger saken dwaande hâlde.

Undertusken smite we healfolle bekers kofje yn de papierkoer

en feie we de krommels fan ús bolle op de flier.

It paradysferhaal kin ús leare realistysk te wêzen.

We libje net mear yn it paradys.

Dat der in bepaalde oarder is

is net fanselssprekkend.

Salang’t we dat net sjogge,

bliuwe skjinmakkers ûnsichtber.

En dy fertsjinje better.

Net allinnich in goed lean,

mar foaral ús respekt.

It is wer fakânsjetiid.

By útstek in tiid dêr’t we fan ferwachtsje

wer even thús te kommen yn it paradys.

Mar ek de fakânsje is gjin paradys.

Dus stean op fakânsje ek ris efkes stil

by de minsken dy’t de wc’s by de autobaan lâns

en op de camping skjinhâlde,

of by dejingen dy’t alle dagen

dyn hotelkeamer op oarder bringe.

ds. Adri Terlouw, Dronryp