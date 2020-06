Ynskriuwaksje werprintinge ‘Wadden Grimm’

Fanwegen in oerweldigjende ynteresse wie it nije mearkeboek Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen (ein maaie 2020) yn in pear dagen nei ferskinen al útferkocht.

Op Amelân is, koördinearre troch Stichting De Ouwe Pôlle Ameland daliks in yntekenaksje ûnder de befolking op tou set om in werprintinge fan it populêre boek mooglik te meitsjen. De lokale boekhannels binne ek opnij frege. It totaal oantal foarynskriuwingen fan 250 moat berikt wurde om in werprintinge mooglik te meitsjen.

Yn it boek – 216 siden, mei mearkleurige yllustraasjes en hurd kaft – steane fyftich mearkes yn fiif eilântalen: it Aasters, Meslânzers en Westers op Skylge, it Amelanners en it Skiermuontseagers. De mearkes binne oeset troch eksperts yn de eilântalen, meastal fan de eilannen sels. Noch noait earder ferskynde der sa’n grutte samling teksten yn de eilanner talen yn ien boek.