Wer folop aktiviteit yn ’e Skriuwersarke

De Skriuwersarke op ’e Feanhoop, dêr’t alle jierren Fryske skriuwers har weromlûke meie om har yn alle stilte te konsintrearjen, moast it dit jier fanwegen it koroanafirus sûnder in offisjeel iepeningsmomint stelle, mar de earste skriuwers hawwe der al útfanhuze. Dat wiene Jan Minno Rozendal fan Grins en Siebren van der Zwaag fan Tsjummearum.

Rozendal, dy’t promovearje sil op in biografy fan Douwe Kalma (1896-1953), wie dêr teset mei de haadstikken oer de jongesjierren fan Kalma. Van der Zwaag, dwaande mei in boek oer de skiednis fan de Fryske feehannel en feemerken, skreau in haadstik oer de famylje Pilat, ien fan de grutste famyljes fan feehannelers yn Fryslân. Van der Zwaag syn mem wie in Pilat. Hy is in efterneef fan de skriuwer Rink van der Velde (1932-2001), de eardere eigener fan de arke, waans mem ek in Pilat wie.

Yn juny is de arke foar Geert Nauta fan Wergea, oant no ta bekend fan koarte ferhalen, dêr’t er in pear kear de Rely Jorritsmapriis foar krige. Hy skriuwt oan syn earste roman De Bretonske kust. Nei him komme Reina Smeink-Kroodsma fan Nijbeets (skriuwt in berneboek), Carla van der Zwaag fan Peins (poëzy), leden fan it dichterskollektyf Rixt, Harm Bloemhof fan Harns (poëzy) en Elske Schotanus fan It Hearrenfean (proaza).