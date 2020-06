Waarpraatsje: Waarmer mar net stabyl

DE JOUWER – Nei in skiere tiisdei wurdt it no stadichoan waarmer, mar stabyl is it net.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en (wat) opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 5 en 10 graden.

Woansdei is de loft berûn, mar de sinne sil sa út en troch ek skine. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet in matige noardeastewyn. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it waarmer. De kâns op (wat) delslach bliuwt.

Jan Brinksma