Waarpraatsje: Waarme oant tige waarme wike

DE JOUWER – Nei in kreas wykein krije wy in wike mei waarm oant tige waarm waar. Op guon plakken kin it tropysk wurde.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten oant westen. It wurdt 12 graden.

Moandei skynt de sinne flink, mar der komme letter, nei alle gedachten, ek hingelwolken. By in matige westewyn leit de temperatuer om de 21 graden hinne.

Fan tiisdei ôf wurdt it waarm oant tige waarm mei in soad sinne. It bliuwt boppedat oant it wykein drûch.

Jan Brinksma