Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

DE JOUWER – Nei in strieljende tiisdei, mei noch net al te waarm waar, krije wy no inkelde dagen mei simmerske temperatueren, mar smoarende hjit wurdt it net.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De easte- oant noardeastewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 12 graden.

Woansdei skynt de sinne wer hast de hielde dei. By in matige eastewyn leit de temperatuer om de 27 graden hinne.

Tongersdei en freed wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma