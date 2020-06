Waarpraatsje: Waarm mei kâns op tonger

DE JOUWER – Der wie freed earst noch in soad bewolking, mar letter kaam de sinne der ek by. It wie near en dat sil it yn it wykein ek wêze.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is der in (lytse) kâns op in (tonger)bui, mar letter binne der ek opklearringen. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it mei 15 graden in mylde nacht.

Sneon skynt de sinne flink, mar yn ‘e rin fan ‘e moarn komme der ek hingelwolken en letter soe der in (tonger)bui falle kinne. De wyn komt út it easten en is matich. Letter op ‘e dei giet de wyn nei it noarden. De temperatuer leit tusken de 23 en 27 graden.

Snein wurdt it wat minder waarm, mar de kâns op in rein- of tongerbui, miskien wol mei heil en wynpûsten, is dan wol wat grutter. Der kin yn in koarte tiid in soad wetter falle. De temperatuer leit snein, by in matige westewyn, tusken de 20 en 23 graden.

Takomme wike bliuwt it frij waarm, mar ek ritich mei kâns op buien.

Jan Brinksma