Waarpraatsje: Tuskenbeiden waar

DE JOUWER – It wie in kreaze moandei en it bleau op de measte plakken drûch. Op tiisdei feroaret noch net folle oan it waar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe it efkes in bytsje reine kinne. De noardewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tiisdei is de loft berûn en in hiel lyts bytsje (sto)rein is net hielendal útsletten. Yn ‘e middei sil de sinne sa út en troch ek te sjen wêze. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it noch net folle waarmer as 15 graden.

Fan woansdei ôf giet de temperatuer stadichoan omheech.

Jan Brinksma