Waarpraatsje: Stadichoan minder ritich

DE JOUWER – Near, driigjende loften en sa út en troch (wat) rein. Dat wie yn Fryslân it simmerske byld fan tongersdei. Fan freed ôf wurdt it stadichoan wat stabiler.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft earst noch berûn, mar letter binne der ek opklearringen. Op guon plakken kin damp ûntstean. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 12 graden.

Freed skynt de sinne, mar yn ‘e middei is der ek kâns op in inkelde bui, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it westen en is matich. De temperatuer leit tusken de 17 en 20 graden.

Yn it wykein is it ek noch net hielendal drûch, mar it bliuwt wol waarm en soel.

Jan Brinksma