Waarpraatsje: Simmersk mar net stabyl

DE JOUWER – It is simmer en dat bliuwt it foarearst ek, mar stabyl en strieljend is it net.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin it sa út en troch (wat) reine. By in swakke noardeastewyn wurdt it 14 graden.

Tongersdei is de loft earst berûn mei kâns op (wat) rein. Letter komt de sinne der ek noch by. De wyn giet nei it westen en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Nei tongersdei bliuwt it waarm en wurdt it stadichoan wat stabiler.

Jan Brinksma