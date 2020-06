Waarpraatsje: Simmer op in sydspoar

DE JOUWER – It is ritich waar wurden en dat bliuwt it foarearst ek. Waarm simmerwaar mei in soad sinne is net oan ’e oarder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en der kin sa út en troch wat reinwetter falle. By in matige súdwestewyn wurdt it 14 graden.

Woansdei is de loft berûn en kin it opnij sa út en troch (wat) reine. Yn ‘e rin fan ‘e dei is der ek noch kâns op wat sinne. De súdwestewyn is swak oant matich en de temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Nei woansdei bliuwt it ritich mei oerdei in graad as 20.

Jan Brinksma