Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze moandei mei in noflike temperatuer krije wy no oant it wykein waarme oant tige waarme dagen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet wat mear wyn út it suden oant súdeasten. Mei 11 graden is it noch in ‘frisse’ nacht.

Tiisdei skynt de sinne hast de hiele dei. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. Yn ‘e middei kin de swakke oant matige wyn by de kust lâns fan see komme. De temperatuer leit tusken de 23 en 26 graden.

Woansdei en tongersdei wurde waarme oant tige waarme dagen mei in soad sinne. Simmer!

Jan Brinksma