Waarpraatsje: Ritich en fris

DE JOUWER – It wie tongersdei hiel oar waar as de lêste tiid. Der foel wer ris wat rein en it wie suver hast oan de kâlde kant. It bliuwt foarearst ritich en fris.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der binne ek inkelde opklearringen en der kin in bui falle. De wyn komt út it westen en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich oant frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed is de loft berûn en falle der buien, miskien wol mei heil en tonger. Yn ’e rin fan ’e dei binne der ek wat opklearringen. De súdwestewyn is matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. Letter giet de wyn nei it westen. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Yn it wykein is it ek ritich en fris.

Jan Brinksma