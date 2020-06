Waarpraatsje: Rein

DE JOUWER – It wie woansdei noch in noflike dei, mar geandewei kaam der mear wyn en waard it stadichoan wat frisser. Fan tongersdei ôf krije wy hiel oar waar. It bliuwt foarearst sûnt lange tiid gjin dei drûch.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft hielendal berûn. De noardwestewyn is swak oant matich. By de kust lâns stiet earst mear wyn. It wurdt 11 graden.

Tongersdei is de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e dei kin it sa út en troch wat reine of falle der inkelde buien. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Nei tongersdei bliuwt it ritich en oan de frisse kant. Der falle boppedat geregeld buien. Goed nijs foar de túnkers, boeren en bouboeren.

Jan Brinksma