Waarpraatsje: Oergong nei waarm, mar ritich simmerwaar

DE JOUWER – Nei in ferreinde tongersdei krije wy no in rite mei waarm, mar ek dynamysk simmerwaar. Yn it wykein kinne der tongerbuien ûntstean.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. By in matige eastewyn wurdt it 12 graden.

Freed komme der opklearringen, mar yn ’e rin fan ’e dei rekket de loft stadichoan wer berûn. De wyn komt út it easten en is matich, yn it Waadgebiet frij krêftich. De temperatuer leit, nei alle gedachten, tusken de 20 en 25 graden.

Yn it wykein bliuwt it waarm, mei kâns op rein- en tongerbuien.

Jan Brinksma