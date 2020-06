Waarpraatsje: Oanhâldend skier

DE JOUWER – It wie woansdei op ‘e nij in skiere dei en dat bliuwt it tongersdei ek. Der kin dan sels wat reinwetter falle.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn en sil it reine. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. De wyn komt út it noardeasten en is matich. It wurdt in graad as 18.

Freed sil it (simmersk) waarm wurde.

Jan Brinksma