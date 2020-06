Waarpraatsje: Oanhâldend simmersk

DE JOUWER – It wie moandei earst skier en yn it noardlik part fan Fryslân bleau it net drûch, mar geandewei kaam op in soad plakken de sinne der ek goed by. It bliuwt foarearst simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt 13 graden.

Tiisdei is de loft, nei alle gedachten, berûn en wat rein is wis net útsletten. Letter op ‘e dei is der ek noch kâns op wat sinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Nei tiisdei feroaret der net folle oan it simmerske en soele waar.

Jan Brinksma