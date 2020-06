Waarpraatsje: Minder waarm mei kâns op tonger

DE JOUWER – Nei opnij in hiel waarme en prachtich moaie simmerdei krije wy no in rite mei minder waarm waar. Der is de earste dagen ek kâns op in tongerbui.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn en soe der in inkelde (tonger)bui falle kinne. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt net folle kâlder as 17 graden.

Sneon is der earst noch kâns op wat (tonger)buien, mar geandewei de dei sil de sinne him hieltyd mear sjen litte. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 23 graden hinne.

Snein bliuwt it, nei alle gedachten, ek net hielendal drûch, mar in soad delslach wurdt net ferwachte. By in matige oant frij krêftige súdwestewyn sil de sinne sa út en troch ek skine. Mei 20 graden is it noflik waar.

Takomme wike bliuwt it yn bytsje ritich. De temperatuer leit alle dagen om de 20 graden hinne.

Jan Brinksma