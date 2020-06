Waarpraatsje: It bliuwt waarm en soel

DE JOUWER – It wie in kreaze mar ek neare tiisdei. Woansdei wurdt it op ‘e nij waarm.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der opklearringen en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 14 graden.

Woansdei skynt de sinne, mar letter komme der ek hingelwolken. It bliuwt yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich. Mei temperatueren tusken de 20 en 24 graden wurdt it wer in simmersk waarme dei.

Tongersdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma