Waarpraatsje: Brodzich

DE JOUWER – It wie in simmersk wykein mei op sneon in soad sinne, mar op snein wat mear bewolking. Op guon plakken foel ek in flinke bui. Sneon yn it noardwesten en snein yn it eastlik part fan Fryslân. It bliuwt simmersk.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei kin der noch in (tonger)bui falle. Letter binne der, nei alle gedachten, ek wat opklearringen en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By in swakke westewyn wurdt it 14 graden.

Moandei is de loft berûn en kin der wat reinwetter falle. Yn ‘e rin fan ‘e dei sil de sinne miskien ek noch te sjen wêze, mar der is ek noch kâns op in bui. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Nei moandei bliuwt it ritich mar ek oan de waarme kant.

Jan Brinksma