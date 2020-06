Vera Lynn is dea

De Ingelske sjongeres Vera Lynn is tongersdei ferstoarn. Hja is ien fan ‘e bekendste sjongeressen fan ‘e wrâld. Yn ‘e Twadde Wrâldoarloch song hja foar de Britske soldaten. Sa krige se de bynamme The Forces’ Sweetheart (‘it soldateskatsje’).

De echte namme fan Vera Lynn is Vera Welch. Hja begûn al op har alfde jier mei sjongen ûnder de namme Vera Lynn. Yn 1939 song hja foar it earst We’ll meet again, dat wrâldferneamd wurde soe. Oare ferneamde ferskes fan har binne Land of hope and glory, There will be bluebirds over the white Cliffs of Dover en There will always be an England.