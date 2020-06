‘Us Rainbow Warrior’ Sipke Jan Bousema

As lêste provinsje yn Nederlân hyst Fryslân de reinbôgeflage, as eksplisite stipe foar de LHBTI-mienskip. Yn de Fryslân DOK Us Rainbow Warrior de striid fan telefyzjemakker Sipke Jan Bousema om de polityk safier te krijen.

Op 27 maaie stimden 30 fan de 43 Fryske steateleden fóár de moasje om de reinbôgeflage te hisen op Coming Out Day. In oerwinning foar Sipke Jan Bousema, dy’t dêr efter de skermen lang striid foar levere hat. Yn 2016 al hie Fryslân ien fan de earste ‘reinbôgeprovinsjes’ wurde kinnen. Mar doe fûnen de grutte politike partijen dat Artikel 1 fan de Grûnwet de gelikense behanneling fan eltsenien genôch boarget, en dat flagje foar spesjale groepen just nét winsklik is.

Yn de Falentynsspesjal fan it programma ‘First Dates’ fertelt in emosjonearre Sipke Jan wat dy ôfwizing mei him docht. Syn heit en mem reagearren eartiids hiel goed doe’t er “út ’e kast kaam” en sy hawwe him altyd stipe.

Yn de Fryslân DOK Us Rainbow Warrior praat Sipke Jan yn syn âlderlik hûs yn Wyns oer de paradoks fan it ‘oars mar net oars’ wêzen. Dat er as BN’er net folle tsjinwyn ûnderfynt, mar dat jonges en famkes yn de provinsje wol ferlet hawwe fan sichtbere stipe. De sifers oer pesterijen en sels suïside, meitsje dat pynlik dúdlik.

Dokumintêremakker Annet Huisman folget Sipke Jan ek yn it bewurkjen fan de polityk. En wylst der op it Provinsjehûs praat en praat wurdt, wachtet de praktyk net langer: by fuotbalklups Drachtster Boys en Be Quick Dokkum giet de reinbôgeflage yn top, om út te strieljen dat fuotbaljen foar elkenien is.

Fryslân DOK: Us Rainbow Warrior

Sneon 20 juny, 15.30 oere, NPO2 (mei Nederlânske ûndertiteling, werhelling 21 juny 13.10 oere)

Snein 21 juny, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)