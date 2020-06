US Open organisearret nei krityk dochs toernoai foar rolstoeltennissers

De organisaasje fan de US Open hat besletten om dit jier dochs in rolstoeltoernoai te hâlden. De rolstoelkompetysje sil, yn ferliking mei foargeande jierren, bestean út wedstriden foar manlju en froulju yn it inkeld- en dûbelspul.

De rolstoeltennissers fernamen ferline wike fia de media dat der gjin plak foar harren wêze soe op it Amerikaanske grandslamtoernoai. De tennissers sels binne net te sprekken dat der net mei harren oerlein is. It Amerikaanske tennisbûn USTA, de organisator fan de US Open, ûnthjitte te ûndersykjen oft it dochs mooglik wêze soe om dit jier in rolstoelkampioenskip te organisearjen en hie oerlis mei de ynternasjonale tennisfederaasje ITF en in ôffurdiging fan de rolstoeltennissers. Yn dat petear erkende de USTA dat it better kommunisearje moatten hie oer de plannen foar it toernoai, dat fan 31 augustus oant en mei 13 septimber op it programma stiet.

It kwalifikaasjetoernoai, it junioaretoernoai en it mingd dûbelspul waarden al earder annulearre. Dêrtroch soene der minder minsken oanwêzich wêze by de wedstriden en soe der better ôfstân ta-inoar holden wurde kinne.