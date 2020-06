Toeristyske tip

Eartiids libbe yn it lytse terpdoarp Bears in foaroansteande famylje, de Unia’s. Se hiene dêr sûnt 1443 in state. Dy is yn 1755 ôfbrutsen. Sûnt dy tiid lei it gebiet dêrnjonken der jierrenlang haveleas by.

Om 1990 hinne waard Bep Mulder frege om in keunstwurk te meitsjen dat op de oarspronklike foarm fan de stins like. Yn 1998 wie de stielen replika klear. Dy foarmet mei de histoaryske poarte, de boarterstún en de Mariatsjerke ien gehiel. Bysûnder wie dat in grut part fan de replika troch in helikopter fan de loftmacht út Winsum wei oerbrocht waard.

De Unia’s wiene in geslacht fan grytmannen en offisieren. Sokke famyljes hiene yn Fryslân ein fyftjinde iuw mear staten en stinzen yn besit. Net allinnich yn Bears, mar ek yn bygelyks Wytmarsum, Hjerbeam, Achlum, Koarnjum, Raerd, Seisbierrum, Ysbrechtum en Waaksens (NEF). In oantal fan dy gebouwen is op dit stuit noch hieltyd yn goede kondysje. Bygelyks it Poptaslot yn Marsum.

Uniastate yn Bears waard yn 1443 bewenne troch Keimpe Unia, in ealman fan de Skieringers dy’t doedestiids folop yn striid wiene mei de Fetkeapers fan Ljouwert en letter mei de Swarte Heap út Arum. Dat die de kwaliteit fan it gebou yn ’e rin fan de tiid gjin goed.

De replika

De replika fan de state is út de trein wei, tusken Mantgum en Ljouwert, al goed te sjen, mar as men derhinne fytst of rydt is er fansels folle better te sjen. De kombinaasje fan it stielen gebou en de trochskinende loftspegeling kin bjusterbaarlik moai wêze foar it eigen each mar ek foar dat fan it fototastel. It gebou stimulearret de fantasy fan elkenien. It wurdt ek brûkt foar trouwerijen en oare festiviteiten. Mei de treppen kin men omheech en hat men in wiid útsjoch oer de omkriten. Dat it is op en út in moai gebou.

De poarte

De poarte fan giele bakstien is restaurearre yn 1960. Oan de foarkant is it wapen fan Tjaerd Tyara en Ydt Burgers te sjen. Mei in smelle treppen kin men nei de souder ta dêr’t in lytse útstalling te sjen is mei foto’s fan de oare staten. Op dat plak huzen foarhinne dowen. De poarte is ek wol brûkt as skieppehok.

Mariatsjerke

Yn de tsjerke is in besikerssintrum mei ynformaasje oer de Uniastate en oare staten en stinzen, mar ek oer de omkriten, mei watfoar rekreaasjemooglikheden dêr binne. Fansels is der ek kofje en tee te krijen.

De ikenhouten preekstoel hat ôfbyldingen fan de sân kristlike deugden: leafde, leauwe, hoop, stânfêstens, foarsichtigens, rjochtfeardigens en wierheid.

Op dit stuit hat byldzjend keunstner Ine van der Horn út Utert dêr in útstalling fan bylden en symboalen: Wachters, Geboorte en Herinneringen. De eksposysje rint troch oant 4 septimber.

It gehiel is net allinnich tige nijsgjirrich foar folwoeksenen, mar it sprekt ek de fantasy fan bern oan. Dêrneist kinne dy har útibje yn de tún mei alderhande boartersguod.

Koartsein, in moai útstapke foar de leafhawwer fan keunst en natuer, mar ek foar de hiele húshâlding.

Matthijs Verkuijl