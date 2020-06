Undersyk: hokker taal brûke Friezen it leafst yn de soarch?

Hokker taal prate jo it leafst mei in suster yn it sikehûs of mei jo húsdokter? De Afûk ûndersiket de foarkar fan Friezen en wol ek graach witte wêrom’t minsken in beskate taal leaver prate as in oaren. De resultaten komme yn in artikel.

Wolle jo reagearje, stjoer dan in e-mail mei jo foarkarstaal en jo motivaasje nei Douwkje Douma fan de Afûk, dy’t it ûndersyk útfiert. Hja is te berikken op d.douma@afuk.frl.