Tryn Tok (gedicht)

Tryn Tok

hat de wyn derûnder yn it hinnehok.

It is in steatige hin,

en har ferstân is net min.

Se hâldt de oaren yn de stringen,

want dy wolle soms rare dingen.

De boer hat oan har ek de hannen fol,

bygelyks as er wat oars mei de aaien wol.

Lêsten woe er se leverje oan in ytkafee,

mar Tryn sei: “Daar doen wij niet aan mee.”

Doe woe hy der mar ‘tokkelroom’ fan meitsje litte,

mar dêr woene de hinnen net foar sitte.

“Wy binne allegear net foar neat in VIP,

wy leverje allinne mar oan ‘Zwarte Kip’.”

Se wiene hielendal opsternaat,

en giene op syk nei in advokaat.

Folkje Koster