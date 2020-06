Toeristebelesting Fryslân bliuwt relatyf heech

Toeristen dy’t harren fakânsje yn Fryslân trochbringe, moatte rekken hâlde mei yn trochsneed 1,9 persint hegere toeristebelesting as ferline jier. In trochsneed gemeente yn Fryslân heft dit jier € 1,58 toeristebelesting de persoan de nacht. Der bestean lykwols grutte ferskillen tusken gemeenten yn ’e provinsje. Dat en mear wurdt dúdlik makke yn in analyze fan Bungalowparkoverzicht.nl, dat ûndersyk die nei de tariven fan toeristebelesting yn Nederlân.

Toeristebelesting Fryslân relatyf geunstich

Yn 85% fan de Nederlânske gemeenten wurdt yn 2020 toeristebelesting ynbard. Yn Fryslân heffe – op Achtkarspelen, Smellingerlân en Waadhoeke nei – alle gemeenten yn 2020 toeristebelesting boppe-op de oernachtingspriis fan loazjeminten. De trochsneed taslach komt yn Fryslân del op € 1,58 de persoan de nacht. Dat is neffens ferline jier in ferheging fan 1,9 persint. Yn ferhâlding is de hichte fan de heffing geunstich. It lanlik trochsneed taryf foar de toeristebelesting is nammentlik € 1,82 de persoan de nacht.

Oant goed € 3 ferskil de persoan de nacht

Tusken gemeenten yn Fryslân bestean grutte ferskillen yn it taryf fan de toeristebelesting. De heffing fariearret fan € 1 yn ûnder oare Ljouwert en It Hearrenfean, oant leafst € 4,46 yn Weststellingwerf. Besjoch hjir de tariven fan oare Nederlânske gemeenten.

Om te ferlykjen: lanlik sjoen betelje toeristen yn Amsterdam mei trochinoar rekkene € 10,80 de measte toeristebelesting boppe-op de hotelpriis. Yn Rotterdam (€ 7,24) en Zaanstad (€ 7,00) falt de toeristebelesting ek relatyf heech út.

Taryf it measte omheechgien op Flylân

Yn seis Fryske gemeenten dy’t toeristebelesting heffe, waard it taryf dit jier ferhege. It gie it sterkst omheech op Flylân (+17,7%). Op Skiermûntseach (+2,2%) wie de ferheging it leechst.

