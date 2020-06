Fan ‘e middei om tolve oere mochten de Fryske terrassen wer iepen. De feilichheidsregio Fryslân stiet dat no wer ta. Fan healwei maart ôf wie de horeka ferplichte ticht, om foar te kommen dat it koroanafirus him fersprate.

Klanten moatte no wol oardel trêd útinoar sitte. Yn in soad gemeenten meie de terrassen tydlik wat grutter wêze as oars, oars kinne kafees en restaurants harren klanten amper plak jaan.

Rûnom kundigen yt-en-drinksaken oan dat hja wer tagonklik wiene. Hjirûnder bygelyks in meideiling fan Het wapen van Baarderadeel yn Jorwert.